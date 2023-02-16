Війна в Україні йде до завершення: таралогиня розповіла про "переламний момент"

Експертка з астрології та Таро розповіла, що у війні Росії проти України настав переламний момент, який веде до завершення боїв.

Про це тарологиня Ірина Клевер розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу "Прогноз", передає "УНІАН".



За словами експертки з Таро, Росія невдовзі планує ракетну атаку на Україну.

"Так, планується удар російськими ракетами. І дата вже є, вона узгоджена й обговорена. А далі вони ще не думали", - каже астрологиня.

Вона розповіла, з якою метою РФ планує цю масовану атаку.

За словами Клевер, Москва намагається примусити Україну до миру. Експертка запевнила, що ППО зможе відбити потужний ракетний удар РФ.

"Відіб'ємо, але жертви будуть... Це неминучі жертви, без них не буде перемоги", - надала прогноз експертка з карт Таро.

За її прогнозом, навесні 2023-го Україна відчує полегшення.

За її словами, це станеться наприкінці березня, після 25-го числа. Наразі триває переламний момент, який веде до закінчення війни.

"Є переламний момент перший, другий, третій, а цей вже - завершальний", - підсумувала Клевер.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше інший астролог Влад Росс зазначав, що президент РФ Путін може раптово закінчити війну

А екстрасенс Роман Шептицький надав прогноз на 13-19 лютого. За його словами, росіяни хочуть використати момент, поки до України їде зброя від союзників.