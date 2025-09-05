ТСН у соціальних мережах

Три знаки зодіаку, які найчастіше розлучаються: астрологи пояснили причину

Астрологи виділили три знаки зодіаку, які рідше за інших утримують стосунки. Причини приховані у їхньому характері.

Астрологія / © ТСН.ua

Астрологи переконані, що знак зодіаку формує риси характеру, які впливають не лише на професійні успіхи, а й на особисте життя. Деяким представникам гороскопа особливо складно зберігати стабільні й довготривалі стосунки. Вони частіше за інших опиняються перед вибором розлучення.

Про це повідомило видання Storinka.

Близнюки вирізняються мінливістю. Вони добре знають, чого хочуть від життя, і можуть щиро любити партнера. Однак, коли стосунки приносять біль або перестають приносити радість, цей знак швидко охолоджується й втрачає інтерес. Близнюки здатні розірвати зв’язок без жалю, викресливши людину зі свого життя.

Скорпіони поєднують у собі чимало сильних і слабких сторін. Вони вміють бути уважними, турботливими й відданими партнерами. Проте якщо бачать, що їхні почуття та жести не знаходять відгуку, сприймають це як сигнал до завершення стосунків. Для Скорпіона байдужість з боку другої половинки — найкоротший шлях до розлучення.

Діви відомі своїм прагненням до ідеалу. Вони часто аналізують і оцінюють кожен аспект стосунків, висуваючи високі, а інколи навіть недосяжні вимоги. Якщо Діва починає сумніватися у власних почуттях чи в щирості партнера, вона вирішує не витрачати час і припиняє союз.

Таким чином, саме мінливість Близнюків, чутливість Скорпіонів і перфекціонізм Дів найчастіше стають причинами того, що ці знаки зодіаку не можуть довго утримати стосунки.

