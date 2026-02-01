Три знаки зодіаку на початку лютого дізнаються приховану правду про близьку людину

Телець, Рак і Скорпіон можуть зіткнутися з правдою, яку не очікували

Початок лютого обіцяє бути емоційно насиченим для деяких знаків Зодіаку. Якщо вам здавалося, що Всесвіт натякає звернути увагу на деталі — ви не помилялися. Особливо це стосується Тельців, Раків і Скорпіонів. Саме їм доведеться зіткнутися з несподіваними відкриттями щодо людей зі свого близького кола.

Телець

Довіряйте своїй інтуїції — вона зараз надзвичайно сильна. Якщо вам здається, що друг або родич щось приховує, швидше за все, так і є. Не бійтеся ставити запитання і заглиблюватися в ситуацію: ви здатні впоратися з будь-якою правдою.

Рак

Ви відчуваєте напругу в сімейних стосунках, і настав час розібратися в її причинах. Відверта розмова може допомогти зняти накопичені образи й зміцнити зв’язок із рідними. Використовуйте свою емоційну чутливість як інструмент для примирення.

Скорпіон

На роботі можуть спливти приховані мотиви або неозвучені домовленості. Придивіться до поведінки колег і не поспішайте з різкими висновками. Спокійна бесіда допоможе дізнатися більше, ніж пряме протистояння.

Час для одкровень

Початок лютого стане періодом, коли багато таємниць виходитимуть на поверхню. Це стосується як особистих стосунків, так і професійної сфери. Важливо залишатися відкритими до правди та сприймати її як можливість для зростання, а не як загрозу.

Для Тельців, Раків і Скорпіонів ці відкриття можуть стати поштовхом до оновлення стосунків і встановлення здорових меж. І хоча не вся інформація буде приємною, у підсумку вона допоможе навести лад у житті.

Нагадаємо, потужна місячна кульмінація принесе зміни. Лютнева повня, яка у цьому місяці припадає на 2 лютого 2026 року, традиційно має назву Снігова.

Її здавна пов’язують з очищенням, підбиттям підсумків і доленосними рішеннями. Додамо, що 2 лютого — це ще й День бабака.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.