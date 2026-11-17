Гороскоп на 18 листопада / © Credits

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18 листопада 2026 року три знаки зодіаку можуть зіткнутися з несподіваними труднощами. За прогнозом астрологів, поєднання Меркурія та Чорного Місяця Ліліт принесе ситуації, які перевірять їхню витримку та впевненість у власних силах. Водночас ці випробування можуть стати поштовхом до важливих змін.

Про це повідомило видання Your Tango.

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Близнюки

Близнюки можуть відчути, що їхні справи зайшли у глухий кут. Попри бажання рухатися вперед, певні обставини заважатимуть досягти бажаного. Це може викликати роздратування та відчуття безсилля.

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Астрологи радять не шукати легких шляхів, адже деякі труднощі доведеться просто подолати. Головною перевагою Близнюків стане віра у власні можливості. Саме вона допоможе їм витримати непростий період і зрештою наблизитися до своєї мети.

Діва

Для Дів 18 листопада може стати днем, коли доведеться зіткнутися з несправедливістю або неприємними обставинами. Проте астрологи запевняють, що ці труднощі будуть тимчасовими.

Нинішні випробування можуть навчити представників цього знака важливих життєвих уроків. У певні моменти Дівам здаватиметься, що вони залишилися сам на сам зі своїми проблемами. Однак цей стан незабаром мине, а ситуація поступово стабілізується. Головне — не втрачати впевненості та пам’ятати, що складний період має завершення.

Водолій

Водоліям доведеться перевірити власну стійкість. Під впливом Меркурія та Ліліт вони можуть засумніватися у правильності своїх рішень і навіть замислитися, чи варто продовжувати розпочате.

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Попри тимчасове розчарування, астрологи закликають представників цього знака не опускати рук. Попереду на них чекають нові можливості, тому відмовлятися від своїх планів через невдачі не варто. Водоліям знадобляться терпіння та наполегливість, щоб пережити цей етап і повернути впевненість у собі.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 18 листопада 2026 року — день, коли можна відчути потужний приплив енергії — його обов’язково треба спрямувати на добрі справи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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