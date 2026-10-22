Три знаки зодіаку отримають потужний приплив енергії: кому пощастить

Астрологія / © Фото з відкритих джерел

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Деякі знаки зодіаку можуть відчути приплив сил, мотивації та бажання діяти. Астрологічний прогноз виділяє Овнів, Стрільців і Терезів. Для них цей період нібито стане сприятливим для нових починань, подолання труднощів і досягнення поставлених цілей.

Вважається, що жовтень сприяє рішучості, допомагає братися за складні завдання та активніше рухатися до своїх цілей. Він також може стати приводом для нових проєктів і змін у тих сферах життя, де раніше бракувало мотивації.

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Найбільше цей астрологічний вплив, за прогнозом, відчують три знаки зодіаку.

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Овен (21 березня-19 квітня)

Овнам приписують відновлення сил і посилення внутрішньої рішучості. Астрологічний прогноз пов’язує цей період із бажанням діяти сміливіше, братися за складні завдання та не відступати перед перешкодами.

Представники знака можуть відчути більше амбіцій і прагнення досягати поставлених цілей. Цей час вважають сприятливим для ініціативи, реалізації задумів і нових викликів.

Стрілець (22 листопада-21 грудня)

Стрільцям прогнозують пожвавлення інтересу до життя, нових вражень і пригод. За астрологічним трактуванням, приплив енергії допоможе їм знову зосередитися на власних захопленнях і планах.

Активність та ентузіазм можуть підштовхнути представників знака до нових справ. Період також вважають вдалим для проєктів, які потребують наполегливості, сміливості та готовності виходити за межі звичного.

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Терези (23 вересня-22 жовтня)

Терезам астрологічний прогноз обіцяє відчуття внутрішньої сили та впевненості у власних можливостях. Це нібито допоможе їм легше долати труднощі й наважуватися на те, що раніше здавалося надто складним.

Представникам знака радять не боятися виходити із зони комфорту, пробувати нове та активніше працювати над особистими цілями. Такий період можна використати для перегляду планів і пошуку можливостей для розвитку.

Важливо! Астрологічні прогнози мають розважальний характер і не є науково підтвердженим способом передбачення подій чи змін у самопочутті.

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