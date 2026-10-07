Три знаки зодіаку стануть улюбленцями долі 8 жовтня: хто у списку

Гороскоп на 8 жовтня / © Credits

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8 жовтня 2026 року для трьох знаків зодіаку може стати особливо вдалим днем. Астрологи пов’язують сприятливі зміни з прямим рухом Марса у Леві, який додасть упевненості, енергії та бажання діяти.

Про це повідомило видання Yourtango.

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Цього четверга вплив Марса може створити відчуття, що перешкоди нарешті відходять на другий план. Водночас удача проявлятиметься не лише через особисті досягнення — важливу роль відіграють щедрість, турбота та готовність підтримувати інших.

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Телець

Для Тельців 8 жовтня на перший план вийде бажання допомагати іншим. Представники знака можуть відчути особливу потребу попіклуватися про близьких або просто зробити комусь приємне.

Саме таке ставлення, за астрологічним прогнозом, і притягуватиме удачу. Тельці не шукатимуть особистої вигоди, однак добро, яке вони даруватимуть іншим, зрештою позитивно позначиться і на їхньому власному настрої.

Лев

Леви отримають особливо потужний заряд енергії, адже Марс рухатиметься просто в їхньому знаку. Це може посилити бажання діяти та спрямувати сили на те, що приносить радість не лише їм самим, а й людям поруч.

Зробити когось щасливішим цього дня може стати для представників знака справжньою метою. І саме від реакції інших вони отримають найбільше задоволення. Позитивні емоції та щедрість допоможуть Левам відчути себе справжніми щасливчиками.

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Стрілець

Стрільці й без того нерідко вважають себе улюбленцями долі, адже їхнім знаком керує Юпітер, який в астрології пов’язують з удачею і достатком. Однак 8 жовтня вони більше перейматимуться добробутом близьких, ніж власними бажаннями.

Під впливом прямого Марса представники знака захочуть поділитися своїм везінням з іншими. Найважливішим для них стане усвідомлення, що дорогі їм люди мають усе необхідне. Саме турбота про близьких і можливість побачити їх щасливими зроблять цей день особливим.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 8 жовтня 2026 року — день потужної енергетики, яка чинить негативний вплив на все живе на Землі, і ми в цьому сенсі — не виняток.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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