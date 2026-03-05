прогноз астрологів / © Mixnews

Для деяких знаків відкривається період інтелектуального піднесення, нових ідей та активної комунікації. За прогнозами астрологів, в березні зміни відчують Овен, Близнюки і Терези.

Наразі зірки створюють умови для творчих проривів, сміливих рішень і важливих знайомств.

Овен: час для рішучих кроків

Овни відчують приплив натхнення та бажання діяти. Це сприятливий період для запуску нових проєктів і командної роботи. Водночас астрологи радять уникати поспішних рішень.

Близнюки: період інтелектуального зростання

Для Близнюків місяць стає особливо активним. Посилиться жага до знань, зросте кількість контактів і можливостей для розвитку. Головне — не розпорошувати увагу.

Терези: нові партнерства та ідеї

Терези зможуть покращити комунікацію у стосунках і роботі. Період сприятиме творчим ініціативам та укріпленню співпраці.

Астрологи радять у цей час бути відкритими до нових ідей і не боятися експериментувати — енергія зірок сприятиме оновленню та особистому зростанню.

Водночас астрологи виділяють три знаки, для яких весна стане переламним періодом.

