Астрологія

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Вплив нового астрологічного періоду можуть відчути представники всіх знаків зодіаку. Водночас для трьох із них цей період обіцяє стати особливо важливим. Овнам, Близнюкам і Дівам варто звернути увагу на власні почуття, стосунки з оточенням і нові можливості.

Останній тиждень осені 2026 року може спонукати людей більше дослухатися до себе, переосмислювати особисті бажання та приділяти увагу близьким.

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Астрологічний прогноз також пов’язує цей час із творчістю, пошуком натхнення та бажанням зміцнити важливі стосунки. Деякі справи можуть вимагати терпіння, проте зміни допоможуть краще зрозуміти власні потреби та визначити подальші цілі.

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Особливо відчутним цей період може стати для трьох знаків зодіаку.

Овен (21 березня-19 квітня)

Для Овнів настає період підвищеної емоційності та чутливості. Представники цього знака можуть гостріше реагувати на слова й вчинки інших людей, а також частіше покладатися на інтуїцію.

Водночас зросте потреба в особистому просторі та турботі про себе. Астрологи радять Овнам не поспішати з висновками, бути терплячішими до оточення та не дозволяти емоціям керувати важливими рішеннями.

Близнюки (21 травня-20 червня)

Для Близнюків цей астрологічний перехід може стати початком внутрішньої трансформації. Представники знака можуть краще зрозуміти власні почуття, бажання та справжні мотиви своїх вчинків.

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Це також сприятливий час для творчості, пошуку нових захоплень і розвитку здібностей. Водночас Близнюкам не варто намагатися змінити все й одразу. Період переходу потребуватиме спокою, послідовності та готовності поступово рухатися вперед.

Діва (23 серпня-22 вересня)

Для Дів листопад ще може принести приплив енергії та натхнення. Представники знака можуть відчути більше мотивації для нових проєктів, професійних завдань і особистих починань.

Цей період варто використати для визначення цілей і планування наступних кроків. Водночас астрологи радять Дівам не забувати про відпочинок: надмірне навантаження та прагнення встигнути все можуть призвести до виснаження.

Увага! Астрологічні прогнози мають розважальний характер і не є науково підтвердженими передбаченнями.

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Нагадаємо, тиждень до 29 листопада принесе багато новин, розмов і ситуацій, які вимагатимуть швидких рішень.

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