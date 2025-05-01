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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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767
Час на прочитання
1 хв

Тривожне передбачення переможниці "Битви екстрасенсів": коли очікувати нового удару по Україні з Білорусі

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тривожне передбачення переможниці "Битви екстрасенсів": коли очікувати нового удару по Україні з Білорусі

Тарологиня зробила передбачення про війну в Україні

Переможниця «Битви екстрасенсів«, тарологиня Яна Пасинкова зробила тривожне попередження щодо війни в Україні. Вона вважає, що до серпня 2025 року є загроза наступу з Білорусі.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зауважила, що загроза з боку Білорусі цілком реальна.

«З боку Білорусі є абсолютно реальна загроза для нашої держави. І досі заплановано у них до восьмого місяця, тобто в найближчі кілька місяців, завдати удару спочатку з повітря, потім з води, а далі — піти ніжками», — сказала вона.

Тарологиня зауважила, що якщо росіяни наважаться на це, то не матимуть успіху.

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