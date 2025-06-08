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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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Тривожне передбачення переможиці "Битви екстрасенсів" щодо масованого удару по Україні: коли і де очікувати загрози

Тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про те, що Росія у найближчі 2-7 днів може завдати нового масованого удару по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Тарологиня Яна Пасинкова

Тарологиня Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення, чи є загроза масованого удару найближчим часом.

Про це Пасинкова сказала на своєму YouTube-каналі.

Тарологиня також розповіла, де найбільша небезпека і коли це може статися.

«У найближчі 2-7 днів (Росія може завдати нового масованого удару по Україні — ред.). Там, де сім’ї відпочивають, там, де діти відпочивають, там, де мама з дитиною лежить. Це може бути лікарня, це може бути дитячий табір, турбази якісь. Там, де зберігається багатство, золото — але це не в прямому сенсі цього слова. Тобто воно може горіти. Якісь зернові культури, якесь пальне, можливо. От такі цілі. Таке нехай не збувається», — сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, Росія завдала чергового масованого удару в ніч проти 6 червня. Були і балістика, і крилаті ракети, і велика кількість ударних БпЛА та дронів-імітаторів. Загалом окупанти запустили по Україні 407 дронів і 44 ракети.

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