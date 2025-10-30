"Це станеться до кінця року": переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила важливу подію в Україні

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про важливу подію, яка станеться до кінця 2025 року.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що до кінця року станеться дуже важлива подія — Росія поверне Україні території.

«Росія може погодитися на заморозку конфлікту для того, щоб накопичити ресурси та потягнути час. До кінця цього року у Кремлі будуть готові віддати нам наші території, бо в них буде дірява оборона. Треба почекати. Воно все спаде», — сказала вона.

Нагадаємо, раніше ясновидець шокував подією, яка станеться до кінця 2025 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.