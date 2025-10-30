ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
456
Час на прочитання
1 хв

"Це станеться до кінця року": переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила важливу подію в Україні

Екстрасенска передбачила повернення українських територій.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Це станеться до кінця року": переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила важливу подію в Україні

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про важливу подію, яка станеться до кінця 2025 року.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що до кінця року станеться дуже важлива подія — Росія поверне Україні території.

«Росія може погодитися на заморозку конфлікту для того, щоб накопичити ресурси та потягнути час. До кінця цього року у Кремлі будуть готові віддати нам наші території, бо в них буде дірява оборона. Треба почекати. Воно все спаде», — сказала вона.

Нагадаємо, раніше ясновидець шокував подією, яка станеться до кінця 2025 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
456
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie