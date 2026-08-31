Це станеться у Росії до кінця року: переможниця "Битви екстрасенсів" ошелешила передбаченням

Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про те, що чекає на Росію до кінця 2026 року.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

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Яна Пасинкова зазначила, що путінський режим посвариться із важливим для РФ партнером. Крім того, там також будуть проблеми із електрикою та продуктами харчування.

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«Величезна заруба з власним найбільшим партнером. Спроба повернути довіру, бо партнер фінансово цікавий, найважливіший, я б сказала. Без світла, без води, без продовольства, без логістики будемо не тільки ми і з вами», — наголосила переможниця «Битви екстрасенсів».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова шокувала передбаченням про мирні переговори щодо закінчення війни в Україні.

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