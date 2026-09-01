"Це стається перед чимось важливим": відомий астролог ошелешив передбаченням про мир між Україною та РФ

Влад Росс / © ТСН

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Відомий астролог Влад Росс вважає, що вересні можуть початися важливі переговори між Україною та Росією.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

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«Вересень — це дуже важливий місяць для переговорів», — сказав він.

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На думку Влада Росса, через зрив мирного процесу у травні влітку не варто було очікувати на мирні домовленості. Натомість він додав, що «тотальна війна триватиме».

«Йде війна на знищення. Але таке відбувається перед якимось важливим процесом, переговорами. Недарма директор ЦРУ був у Москві. А тому така тотальна війна почалась напередодні якигось важливих переговорів. І у грудні можуть бути дуже добрі для нас новини», — сказав він.

Астролог вважає, що Україна та Росія можуть укласти «повітряне та водне перемир’я».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Раніше переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова шокувала передбаченням про мирні переговори щодо закінчення війни в Україні.

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