Цей рік змінить все: відомий астролог Влад Росс назвав важливу дату

Влад Росс

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Відомий астролог Влад Росс зробив несподіване передбачення про майбутнє. Він вважає, що 2029 року все може різко змінитися для людства.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

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Влад Росс зазначив, що в Україні до 2026 року не варто очікувати на якійсь радикальні зміни. Так триватиме аж до 2029 року.

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«Поворотним може бути 2029 рік. Там може кардинально все перевернутися. Там може статись економічна криза, зустріч з іншопланетянами. Так, виявиться, що ми тут не одні», — сказав він.

Також він зазначив, що особливо небезпечною датою є “ближче до 13 квітня 2029 року”, коли до Землі наблизиться астероїд.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс приголомшив новим прогнозом про війну в Україні.

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