Ці 5 знаків зодіаку завжди точно знають, що сказати в будь-якій ситуації

Які знаки Зодіаку стануть душами компанії на свята / © ТСН.ua

Реклама

А ви знали, що Близнюки — це буквально життя будь-якої вечірки? Вони можуть розмовляти про що завгодно. Готуйтеся поринути у атмосферу веселощів та флірту, цієї зими.

Космічні акценти: 5 головних героїв сезону

Близнюки: Майстри розмов Ці повітряні знаки — справжні соціальні метелики. Вони обожнюють свята, легко змінюють теми розмов і підтримують настрій у будь-якій компанії. Потрібно розрядити обстановку жартом чи розповісти свіжі плітки за святковим столом? Близнюки знають, що сказати!

Терези

Миротворці вашої команди Завдяки вродженому прагненню до гармонії, Терези можуть залагодити будь-яку сімейну драму. Якщо за столом спалахне суперечка через останній шматочок пирога, довіртеся їхній чарівності. Вони діють як заспокійливий бальзам, коли емоції зашкалюють.

Реклама

Лев

Ваш персональний чирлідер Наприкінці року Леви ставлять собі за мету надихати всіх навколо. Вони вміють робити щирі компліменти, які запам’ятовуються надовго. Їхня енергія заразлива: вони мотивують колег та підіймають настрій друзям, допомагаючи впоратися зі святковим стресом.

Риби

Емпатичні слухачі Риби мають неймовірну здатність до емоційного зв’язку. У цей сезон вдячності вони завжди поруч, щоб запропонувати втіху або висловити сердечну подяку близьким. Якщо вам потрібен хтось, хто зрозуміє вас без слів — це ваші улюблені Риби.

Водолій

Вдумливі інноватори Водолії завжди мають унікальний погляд на речі. Їхні ідеї щодо новорічних обіцянок або сталого способу життя можуть здивувати та надихнути. Вони майстерно перетворюють складні теми на цікаві інсайти, які захоплюють кожного співрозмовника.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, у січні на всі знаки зодіаку чекають зміни. Для всіх 12 знаків зодіаку січень обіцяє бути сповненим сюрпризів.