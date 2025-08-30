Ці знаки китайського зодіаку стануть щасливчиками вже 30 серпня

Китайський гороскоп / © Unsplash

Реклама

30 серпня 2025 року, у день Металевої Вівці, китайська астрологія обіцяє особливу прихильність одразу шістьом знакам зодіаку. Ця субота вважається Закритим днем — періодом завершення старих справ і відкриття простору для нових можливостей.

Про це повідомило видання YourTango.

Закриті дні в астрології трактуються як моменти, коли закінчуються важливі справи, вирішуються ситуації, що тягнулися довго, і відкриваються двері до чогось нового. Енергія Вівці додає цьому дню м’якості та гармонії, дозволяючи позбутися зайвого тягаря та відчути полегшення.

Реклама

Астрологи зазначають, що 30 серпня сприятливим він буде для таких знаків:

Коза. День символізує очищення від емоційного та практичного безладу. Завершення справ дозволить відчути легкість і звільнення.

Змія. Оскільки це її рік, вплив Металевої Вівці особливо відчутний. Старий розділ завершується, звільняючи простір для нових можливостей.

Мавпа. У місяць Мавпи день Закриття обіцяє новий початок. Виснажливі справи припиняються, відкриваючи місце для несподіваних новин і змін на краще.

Свиня. Союз із Вівцею приносить благословення й допомагає звільнитися від того, що більше не потрібне. Удача проявиться у доброті та щедрості.

Дракон. Енергія цього дня стабілізує й допомагає отримати довгоочікуване рішення чи результат. Завершення старого циклу дає змогу рухатися вперед.

Собака. Вівця знімає напруження та допомагає вирішити давні розчарування. День приносить спокій і відчуття свободи.

Таким чином, для цих шести знаків 30 серпня стане часом завершень, що ведуть до гармонії, та можливістю відкритися новому достатку й удачі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.