ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
3 хв

Цікаві зимові традиції Європи: хто такий Батько Різдва і чому його плутають із Санта-Клаусом

Хто такий Батько Різдва: давній символ свята, якого помилково вважають Санта-Клаусом.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Батько Різдво

Батько Різдво / © ТСН

Образ Батька Різдва з’явився в Європі задовго до сучасного Санта-Клауса. Він не приносив подарунків дітям і не був частиною різдвяної «казки» у звичному для нас розумінні. Натомість Батько Різдва уособлював сам дух зимового свята — достаток, гостинність, веселощі та завершення річного циклу.

Хто такий Батько Різдва

Батько Різдва (Father Christmas - ред.) — традиційний персонаж англійського фольклору, перші згадки про якого датуються XV–XVI століттями. У ранніх текстах він постає не як конкретна людина, а як алегорична фігура, що символізує святковий період наприкінці року.

Його образ — це бородатий чоловік у довгому плащі, часто зеленого, червоного або коричневого кольору. Він уособлював достаток, ситі столи, вино, пісні та спільне святкування. Фактично Батько Різдва був «духом Різдва», а не його головним героєм.

Не про подарунки і не про дітей

На відміну від Санта-Клауса, Батько Різдва спочатку не мав жодного стосунку до дітей або різдвяних подарунків. Його роль полягала в іншому — нагадувати дорослим про право на радість, відпочинок і спільну трапезу після важкого року.

У середньовічній Англії Різдво було періодом гучних святкувань, які могли тривати кілька днів. Батько Різдва уособлював цю «дозволену розкіш» — час, коли соціальні обмеження слабшали, а громада збиралася разом.

Символ спротиву пуританам

У XVII столітті образ Батька Різдва набув політичного підтексту. Під час англійської Реформації та правління пуритан святкування Різдва було оголошене небажаним, а подекуди — прямо забороненим. Святкові обряди вважалися «язичницькими» та надмірними.

Саме тоді Батько Різдва став символом спротиву. У памфлетах і народних текстах його зображали як старого, який скаржиться на те, що Різдво знищують, а традиції зникають. Таким чином він уособлював «стару Англію» та народну пам’ять про свято.

Вплив літератури і Дікенса

У XIX столітті образ Батька Різдва починає змінюватися. Велику роль у цьому відіграла література, зокрема різдвяні тексти Чарльза Дікенса. Саме тоді формується уявлення про Різдво як родинне, тепле й морально значуще свято.

Батько Різдва поступово стає менш «гучним» і більш домашнім персонажем — символом затишку, милосердя та людяності. Водночас у цей самий період до Європи приходить американський образ Санта-Клауса, що базується на святому Миколаї.

Чому Батька Різдва плутають із Санта-Клаусом

У XX столітті, з розвитком реклами та масової культури, ці два образи фактично злилися. Червоний костюм, біла борода та святкові атрибути стали універсальними. Для широкої аудиторії різниця між Батьком Різдва і Санта-Клаусом поступово стерлася.

Проте історично між ними є принципова відмінність. Санта-Клаус — це персонаж, орієнтований на дітей і подарунки. Батько Різдва — символ самого святкового часу, його атмосфери та циклічності року.

Чому про нього згадують сьогодні

У сучасному світі інтерес до Батька Різдва зростає разом із загальною увагою до локальних традицій та немасових культурних образів. Для багатьох він стає альтернативою комерціалізованому Санті — більш стриманим і символічним уособленням Різдва.

Цей образ нагадує, що свято — це не лише покупки та подарунки, а й спільний час, завершення року та відчуття тепла серед зими.

Батько Різдва — один із найдавніших різдвяних символів Європи, який пережив заборони, трансформації та культурні зміни. Його історія показує, як змінювалося саме розуміння Різдва — від гучних застіль до родинного затишку і внутрішнього підсумку року.

Нагадаємо, що раніше ми писали про пані Метелицю з дитячої казки: володарку підземного світу та відгомін великої Богині прадавньої Європи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie