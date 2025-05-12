Руни / © ТСН

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Руни — це не просто стародавня абетка, а сакральна система символів, яка зчитує глибинні потоки нашого буття. Вони допомагають побачити підказки Всесвіту та прийняти виважені рішення. На 12 травня 2025 року руни відкривають енергії, що стимулюють внутрішню правду, чесність у стосунках і необхідність поставити нові особисті межі. Підтримка приходить через мудрість досвіду.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21.03 – 19.04)

Руна дня: "Тейваз"

Вас чекає виклик, який потребує мужності та рішучості. Не варто тікати від конкуренції — вона допоможе загартувати характер. Зосередьтесь на одному напрямку. Залишайтеся вірними собі навіть у боротьбі.

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Телець (20.04 – 20.05)

Руна дня: "Іса"

Період затримок і зупинок. Не поспішайте з висновками — час грає вам на користь. Якщо щось не рухається — значить, потрібне глибше осмислення. Прийміть спокій як дар, а не як перешкоду.

Близнюки (21.05 – 20.06)

Руна дня: "Кеназ"

Світло в кінці тунелю вже видно — настав час творчих ідей і відкриттів. Особливо сприятливий день для навчання або написання важливих листів. Діліться своїм світлом з тими, хто поруч.

Рак (21.06 – 22.07)

Руна дня: "Пертро"

Несподіванки або щось приховане вийде на поверхню. Прислухайтесь до інтуїції — вона точніше за будь-яку логіку. Зустрічайте невідоме без страху — це ваш ключ.

Лев (23.07 – 22.08)

Руна дня: "Соулу"

Ви у своїй силі. День дає можливість проявити лідерство, отримати визнання чи завершити справу з перемогою. Не знижуйте планку — зараз ваш зоряний час.

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Діва (23.08 – 22.09)

Руна дня: "Ансуз"

Комунікація — ваша суперсила сьогодні. Слова можуть зцілювати або ранити, тож обирайте їх уважно. Гарний день для переговорів. Слухайте так само уважно, як і говорите.

Терези (23.09 – 22.10)

Руна дня: "Єра"

Те, що ви посіяли раніше, починає проростати. Не час прискорювати процес — навпаки, підтримуйте його лагідно. Подякуйте собі за витримку — плоди вже на горизонті.

Скорпіон (23.10 – 21.11)

Руна дня: "Лагуз"

Ваша емоційність — це навігатор. Довіряйте течії, навіть якщо вона не веде звичним шляхом. Не чиніть опір потоку — він веде до очищення.

Стрілець (22.11 – 21.12)

Руна дня: "Еваз"

Рух, зміна місця, нові знайомства. День сприяє поїздкам, переїздам чи пошукам нових вражень. Гнучкість відкриває двері, які були зачинені раніше.

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Козоріг (22.12 – 19.01)

Руна дня: "Гебо"

Партнерство, обмін, взаємність. День про рівновагу у стосунках — як особистих, так і професійних. Щедрість повертається у подвійному розмірі.

Водолій (20.01 – 18.02)

Руна дня: "Райдо"

Час вирушати в новий шлях — внутрішній або зовнішній. Руна руху каже: застій залишився позаду. Ідіть за покликом серця, а не за порадами ззовні.

Риби (19.02 – 20.03)

Руна дня: "Манназ"

Сьогодні важливо бути людиною серед людей. Взаємодія з іншими — ключ до вирішення ваших завдань. Не ізолюйтесь — ви потрібні іншим, і вони вам.

12 травня — день чесного діалогу з собою і світом. Руни закликають до розсудливості, але не до зупинки. Там, де потрібен крок — зробіть його, де варто перечекати — наберіться терпіння. Це день, коли мудрість лунає у тиші, а сила — у м'якості.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.