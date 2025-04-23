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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
2997
Час на прочитання
1 хв

У якому році Росія знову нападе на Україну: екстрасенска назвала точну дату

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Переможниця “Битви екстрасенсів”, тарологиня Яна Пасинкова передбачила рік, коли Росія може знову напасти на Україну.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що Росії зараз дійсно потрібен перепочинок. Проте вона додала, що перемир’я триватиме недовго.

“Росіянам дійсно потрібен перепочинок. Дуже сильно, щоб вони не казали. Він їм потрібен для того, щоб поповнити резерви і у 2030 році знову прийти і пред’явити нам, де чиє”, - сказала вона.

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