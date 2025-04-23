У якому році Росія знову нападе на Україну: екстрасенска назвала точну дату

Яна Пасинкова

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Переможниця “Битви екстрасенсів”, тарологиня Яна Пасинкова передбачила рік, коли Росія може знову напасти на Україну.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що Росії зараз дійсно потрібен перепочинок. Проте вона додала, що перемир’я триватиме недовго.

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“Росіянам дійсно потрібен перепочинок. Дуже сильно, щоб вони не казали. Він їм потрібен для того, щоб поповнити резерви і у 2030 році знову прийти і пред’явити нам, де чиє”, - сказала вона.