У Кремлі вже готують план відступу: тарологиня спрогнозувала, коли закінчиться війна в Україні

У Кремлі вже готують план відступу: тарологиня спрогнозувала, коли закінчиться війна в Україні

Постачання Україні зброї та санкції проти Росії прискорять настання миру в Україні.

А тому довгоочікуваний мир в Україні може настати навіть швидше, ніж українці цього очікують.

Про це у коментарі "Фактам" розповіла тарологиня Олена Бюн.

Тарологиня заявила, що Росія може готувати таємний план закінчення війни в Україні, проте своєму народу вони хочуть показати хоч якісь перемоги.

"Карти кажуть, що задум відступу не буде розголошуватись до певного часу. У керівництва росії всюди спостерігається повне фіаско. Спроба досягти перемовин з Україною і нав’язати їй щось — провал, бажання домовитись через лідерів тих країн, які симпатизують росії, спонукати Україну піти на поступки — провал", - каже Олена Бюн.

Тарологиня зазначає, що зараз Росії складніше приховувати свої втрати на війні проти України, а тому Кремль побоюється соціального вибуху та масового невдоволення через так звану "спецоперацію". Олена Бюн додає, що через західні санкції російські олігархи втратили багато грошей, а тому вони не вдоволені діями режиму Путіна.

"Вони сподіваються на відновлення переговорів з Україною або на зустріч та розмову Зеленського з представником кремлівської влади. Готові йти на поступки та жертви, однак з ними все одно треба бути дуже обережними та уважними. Карти кажуть, що це безсумнівний рух до прогресу (до миру). Санкції працюють, і мир може наступити значно швидше", - каже тарологиня.

Нагадаємо, астрологиня розповіла, хто прийде на зміну Путіну.

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