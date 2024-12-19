У Кривому Розі унаслідок атаки ворога є багато пошкоджень в багатоповерхівках та лікарні

На щастя, обійшлося без жертв.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про ситуацію у місті після ворожої атаки.
"Слава Богу, всі живі. Перебито центральні колектори, електрика, тролеї. Багато пошкоджень в багатоповерхівках. Постраждала лікарня", - заявив він у повідомленні.
"Штаб допомоги працює. Водники, енергетики, транспортники та комунальники ліквідують наслідки", - йдеться у повідомленні посадовця.
Нагадаємо, під час оголошеної повітряної тривоги увечері в середу, 18 грудня, у Повітряних силах попередили про рух двох швидкісних цілей у напрямку міста Кривий Ріг, закликавши мешканців перебувати в укриттях.
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