У квітні українці масово виїжджатимуть із країни: астрологиня попередила про небезпеку

Також небезпечно у квітні буде на західній Україні.

Астрологиня Яна Тимощук передбачає, що квітень для України буде складним через обстріли Росії. Щоб убезпечити себе, люди "масово виїжджатиме з України".

Такий прогноз астрологиня озвучила в інтерв'ю Уніан.

"Народ масово виїжджатиме з України, люди шукатимуть будь-які способи, щоб убезпечити себе. Але є й такий момент, що люди, які виїхали з України на початку великої війни, можуть повертатися. Насправді, квітень підніме дух українців і будуть новини, яким вони радітимуть", - сказала вона.

За її припущеннями, дуже сильні прильоти будуть по сходу України. Астрологиня передбачає, що там Росія буде зміцнюватися, тому буде багато втрат.

"У центрі України буде зміцнення. Туди буде більше фінансових впливів, але руйнування через агресію РФ все ж будуть. До того ж будуть перестановки у владі, бо там зараз відбуваються якісь ігрища. На півночі нашої країни будуть проблеми з водою, світлом і харчуванням. Прикордонна територія дуже фонить. Можуть бути удари по критичній інфраструктурі, а також бачу зрадників, які здаватимуть позиції", - додала вона.

Також небезпечно буде на західній Україні. Росія атакуватиме ці регіони ракетами та дронами.

"Що стосується півдня, то є великі загрози з моря, пов'язані з портами і мостами, вишками, стільниковим зв'язком та енергетикою", - розповіла астрологиня.

Нагадаємо, чорний маг Віктор Литовський передбачив, чи буде новий наступ Росії на Україну.

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