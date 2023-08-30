У Левів можливі конфлікти, а Дів очікують спокуси: гороскоп за картами Таро на 30 серпня 2023 року

Карти Таро дозволяють покращити ситуацію.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 30 серпня 2023 року розповідає, що у Близнят розпочнеться новий період, Ракам не варто жалкувати за втратами.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 30 серпня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Дурень"
Не бійтеся наважитися на перший крок. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі розпочніть новий проєкт.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Королева жезлів"
Проявіть прихований внутрішній вогонь. У коханні нехай домінує пристрасть. На роботі варто продемонструвати активність.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Незабаром розпочнеться щось нове. У стосунках перед вами відкритий цілий світ. А на роботі варто виходити на міжнародний рівень.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "П'ятірка кубків"
Не шкодуйте за тим, що втратили. У стосунках кохання залишилося дуже мало. А у русі кар'єрними сходами краще зробити перерву.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Десятка мечів"
Одного разу впавши, буде важко потім піднятися. У коханні можливі конфлікти. На роботі остерігайтеся недоброзичливців.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Диявол"
Спокуси чекають вас з усіх боків. У стосунках вирішіть, чи варто піддатися спокусі. А на роботі спокуси можуть заважати рухатися кар'єрними сходами.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Місяць"
Приховане стане явним. У коханні дійте обережно, бо ваші страхи вам заважатимуть. На роботі не зважайте на свої комплекси.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Зірка"
Вам світить щаслива зоря. У стосунках, як і на роботі, сподівайтеся на краще.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не створюйте собі проблеми. У коханні очікуйте викликів. А у русі кар'єрними сходами з'являться перепони.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Король кубків"
Розкрийте своє серце. У стосунках дослухайтеся до поради мудрого чоловіка. На роботі варто почути голос інтуїції.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Трійка мечів"
Буде важко. У любовних стосунках може з'явитися хтось третій. А у робочих питаннях будуть нові виклики.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "П'ятірка жезлів"
Не створюйте самі собі проблеми. У стосунках не варто влаштовувати сварки. А на роботі візьміть паузу.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.
Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.
Читайте також: