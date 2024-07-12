У Путіна лякають новими провокаціями: тарологиня оцінила загрозу для водосховищ

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%.

Українська тарологиня Анастасія Стрельченко, яка щодня робить розклади Таро про війну та політичну ситуацію в країні, стверджує, що цього місяця для України існує загроза від води. Але попри заяви представниці російського МЗС Марії Захарової, про небезпеку для Київського водосховища наразі не йдеться.

Про це експертка розповіла на своєму YouTube-каналі.

"Лупити будуть, будуть намагатися лупити, але саме фігурування Київського водосховища в цьому спічі від Захарової, в загрозах – це ілюзія. Вони будуть сюди бити для того, щоби підтвердити цю ілюзію. І воно буде летіти... і буде летіти не одна чи то ракета, чи то ще щось", – зазначила тарологиня.

На її думку, погрози Росії щодо Київського водосховища є лише відволікання уваги.

"Основною ціллю буде не Київське, однозначно. Руйнації, щось такого – також не бачу", – передбачила Анастасія Стрельченко.

Водночас вона зазначила, що можуть існувати загрози для інженерних споруд на Канівському та Кременчуцькому водосховищах.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс передбачив, коли закінчиться війна і назвав цікаві деталі.

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