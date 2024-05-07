У Раків попереду розчарування, а Левам не варто заривати талант у землю: гороскоп за картами Таро на 7 травня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 7 травня 2024 року розповідає, що Левам не варто заривати свій талант у землю, а Діви можуть знищити стосунки.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 7 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Лицар кубків"

Рухайтеся вперед. У стосунках мчіть на всіх парах. Дійте активно у робочих ситуаціях.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Наполегливо працюйте. Будуйте стосунки. А у русі кар'єрними сходами налаштуйтеся на працьовитість.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Імператор"

Будьте впевнені у своїх силах. У стосунках покажіть впертість, а на роботі продемонструйте стресостійкість.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Розчаровуватися важко, але це досвід. У стосунках замисліться над їхнім значенням. Зрозумійте для чого ви працюєте саме на цій роботі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не заривайте свій талант у землю. Придумайте спільну справу для вас обох. У роботі покажіть на що ви здатні.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Башта"

Все змінюється та змінюється. Стосунки можуть знищитися вщент, а на роботі слід потурбуватися про міцний фундамент.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король пентаклів"

Справи покращуються. У стосунках знайдіть точку опори. А на роботі можливе підвищення.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Смерть"

На вас чекають зміни. У коханні не опирайтеся новому. А на роботі час змінити щось.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Маг"

Ви - дуже великий професіонал. У стосунках збалансуйте емоції та раціональність. Зробіть паузу на роботі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Трійка кубків"

Навчіться святкувати маленькі перемоги. У стосунках нарешті виберіться на побачення. А у русі кар'єрними сходами іноді дозволяйте собі розслабитися.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Імператриця"

Ваша діяльність дає свої плоди. У любові час вийти на новий рівень. А на роботі ваш проєкт буде реалізований.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Скоро ви отримаєте винагороду за свою роботу. У стосунках сподівайтеся на краще. А на роботі вимагайте премію.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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