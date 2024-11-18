У Риб покращується ситуація, а Водолії можуть розслабитися: гороскоп за картами Таро на 18 листопада 2024 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 18 листопада 2024 року розповідає, що у Близнят буде нелегкий період, а Левам потрібно розслабитися.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 18 листопада 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Повішений"
Не можете змінити ситуацію - змініть ставлення до неї. У стосунках очікуйте нелегкий період. На роботі уникайте викликів.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Сімка мечів"
Вам можуть зробити боляче. У стосунках захищайте своє серце. На роботі очікується складний час.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Буде важко, але ви впораєтеся. На роботі остерігайтеся ворогів. А в стосунках не забувайте про випробування.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Диявол"
Очікуйте на спокуси. На роботі остерігайтеся підступних людей. А у стосунках піддайтеся спокусі.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Закохані"
Потрібно розслабитися. У стосунках рухайтеся назустріч одне одному. На роботі шукайте однодумців.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Дурень"
Не бійтеся робити перший крок. У стосунках прагніть більшого. А на роботі опирайтеся проблемам.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Справедливість"
Шукайте баланс. У стосунках обережність не завадить. На роботі час зрозуміти, що ви хочете насправді.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Сила"
Повертайся до минулого, але не застрягайте у ньому. У стосунках прагніть розвитку. На роботі опануйте нові навички та вміння.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Паж мечів"
Захищайте своє. У стосунках відстоюйте свої позиції. На роботі сміливо розпочинайте новий проєкт.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Дев'ятка пентаклів"
Ви досягнули чимало. На роботі можна трішки розслабитися. У стосунках проявіть слабкість.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Дев'ятка кубків"
Настав період для накопичення. У стосунках потрібно більше довіряти партнеру чи партнерці. На роботі спробуйте розслабитися.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Сонце"
Ситуація покращується. На роботі все налагодиться. У стосунках обирайте гідного партнера чи партнерку.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.