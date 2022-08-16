"У росіян є план": тарологиня назвала міста, куди повторно наступатимуть окупанти

Російські окупанти можуть спробувати наступати у бік Миколаєва та Одеси.

Саме ці українські міста мріє захопити російський диктатор Володимир Путін.

Про це тарологиня Ірина Клевер розповіла на YouTube-каналі "ТОР"

Тарологиня зазначила, що росіяни уже готуються до наступу та у них є план, як можна захопити Одесу та Миколаїв. Його загарбники спробують реалізувати вже до кінця літа.

"Перевернута карта говорить про те, що хтось зараз знаходиться в психозі (Путін - ред.). Він як маленька дитина. Ось дай мені це і все, я хочу", - додала експертка.

Тарологиня зазначила, що росіянам не вдасться реалізувати повторний наступ на півдні України.

Нагадаємо, екстрасенс попередив про серйозну загрозу загострення ситуації на фронті найближчими днями.

Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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