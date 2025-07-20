У серпні на українців чигають загрози: переможниця "Битви екстрасенсів" назвала небезпечні дати

Тарологиня Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова попередила українців про загрози для безпеки та життя, які чигатимуть у серпні.

Про це вона сказала на своєму YouTube-каналі.

За її словами, особливо остерігатися слід у такі дати — 2, 3, 8, 15, 18 та 28 серпня.

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Також тарологиня прогнозує, що українцям потрібно бути обережними, якщо вони перебувають у лікарнях чи притулках.

Небезпечними місцями, за її словами, також будуть великі транспортні вузли, зокрема залізничні вокзали та автовокзали.

«Місця, де люди відпочивають на відкритому просторі. Середні поверхи, як не дивно, не найвищі, а середні поверхи будівель», — додала вона.

Яна Пасинкова побажала, щоб усе погане не збувалося.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.