У серпні почнеться період катастроф: астролог Влад Росс назвав країну, що опиниться перед прірвою

Серпень завжди був катастрофічним для Російської Федерації, тому що він завжди протистоїть намірам РФ. Це знак Лева, а Росія - країна, яка хоче підім'яти під себе Лева, країна-гординя, яка хоче керувати всім світом.

За словами екстрасенса та астролога, наприкінці літа 2024 року на фронті в Україні почнеться вирішальний період, а для Росії це буде початком періоду катастроф, що закінчиться навесні 2025 року переворотом в Кремлі.

Про це сказав міжнародний астролог Влад Росс в ефірі YouTube-каналу "PeopleLife".

"Як ми бачимо, у Краснодарському краї горять тисячі гектарів лісів, і це ще лише липень, а справжня катастрофа розпочнеться у серпні", – сказав астролог.

Катастрофічна ситуація для Росії

З прогнозом відомого астролога, від серпня до весни 2025 року в Росії будуть зміни і все завершиться держпереворотом.

Влад Росс нагадав свої слова про те, що у 2025 році всі чекають на переворот у російській владі.

"Зараз там усім керують зовсім інші люди - є таємна постать Сергій Корольова, якого ніхто не бачив по телевізору, але який насправді очолює ФСБ. Ми ж розуміємо, що там мафіозна бандитська країна, а мафія свого короля ніколи не покаже, вона навіть не показує, хто керує РФ вже давно", – додав Росс.

Астролог також зазначив, що у Росії у березні завжди відбуваються різного роду перевороти і смерті.

"Сталін помер у березні, лютнева революція трапилася у березні, вбивство царя у березні наступного року. Я хочу сказати, що зараз у серпні все це почнеться, і нам потрібно почекати до весни ще трохи", – заявив Росс.

Енергетична ситуація в Україні

Щодо відключень світла Влад Росс розповів, чи чекатиме українців погіршення до кінця року.

"Щодо електрики, то гірше ніж у липні, у серпні бути не може. Взимку ми можемо сидіти без світла, але з теплом. Усі блоки атомних станцій відновляться до зимового опалювального сезону і в нас дійсно буде близько 25 систем протиповітряної оборони, яка відбиватиме удари ворога. Саме це убезпечить нашу країну та закриє небо. Тому я вважаю, що взимку буде менше відключень світла, ніж улітку", – сказав Росс.

"Про жодне перемир'я не може бути й мови"

Від 5 серпня, під час ретроградного Меркурія, слід чекати фінансової кризи та падіння на ринках. А також близько 19 серпня на нас можуть чекати знакові події.

"На небі складеться жорсткий квадрат Юпітера і Сатурна. У цей час може вибухнути нова війна або загостряться бойові дії, тож про жодне перемир'я не може бути й мови. Серпень буде тим місяцем, який розгорне ситуацію на фронті категорично і всі зрозуміють, що потрібно дотискати суперника – і з одного боку, і з іншого. Якусь подібність вирішення конфлікту ми побачимо лише 29 серпня, коли Венера увійде на знак Терезів – знак переговорів", – сказав Росс.

"Ворог може піти на Чернігівську, Київську, Житомирську області"

Бог війни Марс поєднається з Юпітером 14 серпня, тому середина місяця для нас дуже небезпечна.

Ну і найнебезпечніше, що на нас може чекати – це напад із півночі під час Олімпійських ігор. Я завжди казав, що найнебезпечніший час це саме кінець липня – початок серпня, коли розпочнуться Олімпійські ігри у Парижі. Тому обов'язково треба чекати на теракти у Франції. Не хотілося б закінчувати похмурим прогнозом, але ми маємо знати, будь-якої миті саме у серпні ворог може піти на Чернігівську, Київську, Житомирську області. Нам потрібно бути дуже серйозно підготовленими до цього саме в серпні", – розповів астролог.

Нагадаємо, раніше астролог та ясновидець з Азербайджану Сабухі Іманов передбачив "повне падіння Росії" 2025 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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