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У серпні почнеться період катастроф: астролог Влад Росс назвав країну, що опиниться перед прірвою

У серпні почнеться період катастроф: астролог Влад Росс назвав країну, що опиниться перед прірвою

Астролог Влад Росс. Колаж ТСН.ua.

Серпень завжди був катастрофічним для Російської Федерації, тому що він завжди протистоїть намірам РФ. Це знак Лева, а Росія - країна, яка хоче підім'яти під себе Лева, країна-гординя, яка хоче керувати всім світом.

За словами екстрасенса та астролога, наприкінці літа 2024 року на фронті в Україні почнеться вирішальний період, а для Росії це буде початком періоду катастроф, що закінчиться навесні 2025 року переворотом в Кремлі.

Про це сказав міжнародний астролог Влад Росс в ефірі YouTube-каналу "PeopleLife".

"Як ми бачимо, у Краснодарському краї горять тисячі гектарів лісів, і це ще лише липень, а справжня катастрофа розпочнеться у серпні", – сказав астролог.

Катастрофічна ситуація для Росії

З прогнозом відомого астролога, від серпня до весни 2025 року в Росії будуть зміни і все завершиться держпереворотом.

Влад Росс нагадав свої слова про те, що у 2025 році всі чекають на переворот у російській владі.

"Зараз там усім керують зовсім інші люди - є таємна постать Сергій Корольова, якого ніхто не бачив по телевізору, але який насправді очолює ФСБ. Ми ж розуміємо, що там мафіозна бандитська країна, а мафія свого короля ніколи не покаже, вона навіть не показує, хто керує РФ вже давно", – додав Росс.

Астролог також зазначив, що у Росії у березні завжди відбуваються різного роду перевороти і смерті.

"Сталін помер у березні, лютнева революція трапилася у березні, вбивство царя у березні наступного року. Я хочу сказати, що зараз у серпні все це почнеться, і нам потрібно почекати до весни ще трохи", – заявив Росс.

Енергетична ситуація в Україні

Щодо відключень світла Влад Росс розповів, чи чекатиме українців погіршення до кінця року.

"Щодо електрики, то гірше ніж у липні, у серпні бути не може. Взимку ми можемо сидіти без світла, але з теплом. Усі блоки атомних станцій відновляться до зимового опалювального сезону і в нас дійсно буде близько 25 систем протиповітряної оборони, яка відбиватиме удари ворога. Саме це убезпечить нашу країну та закриє небо. Тому я вважаю, що взимку буде менше відключень світла, ніж улітку", – сказав Росс.

"Про жодне перемир'я не може бути й мови"

Від 5 серпня, під час ретроградного Меркурія, слід чекати фінансової кризи та падіння на ринках. А також близько 19 серпня на нас можуть чекати знакові події.

"На небі складеться жорсткий квадрат Юпітера і Сатурна. У цей час може вибухнути нова війна або загостряться бойові дії, тож про жодне перемир'я не може бути й мови. Серпень буде тим місяцем, який розгорне ситуацію на фронті категорично і всі зрозуміють, що потрібно дотискати суперника – і з одного боку, і з іншого. Якусь подібність вирішення конфлікту ми побачимо лише 29 серпня, коли Венера увійде на знак Терезів – знак переговорів", – сказав Росс.

"Ворог може піти на Чернігівську, Київську, Житомирську області"

Бог війни Марс поєднається з Юпітером 14 серпня, тому середина місяця для нас дуже небезпечна.

Ну і найнебезпечніше, що на нас може чекати – це напад із півночі під час Олімпійських ігор. Я завжди казав, що найнебезпечніший час це саме кінець липня – початок серпня, коли розпочнуться Олімпійські ігри у Парижі. Тому обов'язково треба чекати на теракти у Франції. Не хотілося б закінчувати похмурим прогнозом, але ми маємо знати, будь-якої миті саме у серпні ворог може піти на Чернігівську, Київську, Житомирську області. Нам потрібно бути дуже серйозно підготовленими до цього саме в серпні", – розповів астролог.

Нагадаємо, раніше астролог та ясновидець з Азербайджану Сабухі Іманов передбачив "повне падіння Росії" 2025 року. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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