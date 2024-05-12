У Скорпіонів поліпшаться справи, а Водоліям варто змінити свій погляд на ситуацію: гороскоп за картами Таро на 12 травня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 12 травня 2024 року розповідає, що Дівам слід шукати баланс, а Ракам варто очікувати змін.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 12 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Лицар мечів"

Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках не ображайте другу половинку. Обдумайте свої дії на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Маг"

Шукайте баланс. У любові прагніть до ідеалу. На роботі знайдіть однодумців.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка кубків"

Час від часу влаштовуйте маленькі свята. Насолоджуйтеся перебуванням з партнером або партнеркою. А на роботі потрібна невеличка гулянка.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Смерть"

Очікуйте змін. У коханні можливі кардинальні зміни. Потурбуйтеся про записний варіант на роботі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Працюйте гідно та отримаєте результат. У стосунках спробуйте працювати разом на благо вашої пари. А на роботі час проявити професіоналізм.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Імператор"

Шукайте баланс. У стосунках проявіть силу характеру. У русі кар'єрними сходами впевніться, що ваша позиція досить стійка.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж жезлів"

Додайте трішки вогню. У любові спробуйте щось креативне. А на роботі час розпочати новий проєкт.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Туз пентаклів"

Справи поліпшуються. У стосунках перевірте партнера чи партнерку на жадобу до коштів. У роботі вибирайте фінансово вигідний варіант.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Помірність"

Знайдіть "золоту середину". У стосунках не ображайтеся на партнера чи партнерку. Шукайте баланс на роботі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева кубків"

Відкрийте серце широко. У любові дослухайтеся до голосу серця, а в стосунках - до внутрішнього голосу.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Повішений"

Змініть свій погляд на ситуацію. У стосунках все може перевернутися з ніг на голову. А в робочих питаннях шукайте альтернативні думки.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Страшний суд"

Пам'ятайте про свої вчинки. У любові можлива розплата за ваші вчинки. А на роботі остерігайтеся ворогів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оце так прогноз! Астрологи побачили, коли закінчиться війна?! Чого чекати українцям?