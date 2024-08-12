У Терез попереду нові виклики, а Стрільцям не варто себе обмежувати: гороскоп за картами Таро на 12 серпня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 12 серпня 2024 року розповідає, що Водолій очікує поганий період в житті, а Левам слід додати пристрасті у стосунки.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 12 серпня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дев’ятка кубків"

Ситуація покращується. У стосунках насолоджуйтеся тим, що маєте. А на роботі проявіть більше емпатії.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева мечів"

Озбройтеся інтелектом. У коханні використайте розумні думки, щоб привабити партнера. А у робочих питаннях активніше скористайтеся інтелектуальними ідеями.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Час замислитися про гроші. У стосунках перевірте партнера на жадобу. А на роботі дослухайтеся до поради мудрої жінки.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П’ятірка жезлів"

Боротьба буває марною. У коханні не варто змагатися одне з одним. А у розв’язанні робочих питань варто очікувати нових викликів.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Паж жезлів"

Зарядіться новою енергією. Додайте пристрасті у стосунки. Піддайте іскру у роботу.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Паж кубків"

Довіряйте голосу серця. У стосунках настав час, щоб розслабитися. Додайте жару на роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду нові виклики. У стосунках будьте готові до чогось нового. На роботі візьміться за новий проєкт.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте ваш талант в землі. Попрацюйте над стосунках. А у розв’язанні робочих питань ви можете досягнути більшого.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев’ятка жезлів"

Не будуйте собі стіни самі. У любові не обмежуйте себе. Щодо роботи, то варто більше на ній зосередитися.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Зірка"

Сяйте. Додайте блиску вашим стосунках та здивуйте своїм новим образом колег на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "П’ятірка пентаклів"

Попереду поганенький період. Будьте ощадливими у стосунках і на роботі.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "П’ятірка кубків"

Буде сумно. У стосунках помізкуйте над тим, що вас об’єднує, а не роз’єднує. Закрийте своє серце від емоцій на роботі.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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