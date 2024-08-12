У Терез попереду нові виклики, а Стрільцям не варто себе обмежувати: гороскоп за картами Таро на 12 серпня 2024 року

Карти Таро дозволяють себе краще пізнати.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 12 серпня 2024 року розповідає, що Водолій очікує поганий період в житті, а Левам слід додати пристрасті у стосунки.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 12 серпня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Дев’ятка кубків"
Ситуація покращується. У стосунках насолоджуйтеся тим, що маєте. А на роботі проявіть більше емпатії.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Королева мечів"
Озбройтеся інтелектом. У коханні використайте розумні думки, щоб привабити партнера. А у робочих питаннях активніше скористайтеся інтелектуальними ідеями.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Королева пентаклів"
Час замислитися про гроші. У стосунках перевірте партнера на жадобу. А на роботі дослухайтеся до поради мудрої жінки.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "П’ятірка жезлів"
Боротьба буває марною. У коханні не варто змагатися одне з одним. А у розв’язанні робочих питань варто очікувати нових викликів.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Паж жезлів"
Зарядіться новою енергією. Додайте пристрасті у стосунки. Піддайте іскру у роботу.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Паж кубків"
Довіряйте голосу серця. У стосунках настав час, щоб розслабитися. Додайте жару на роботі.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Попереду нові виклики. У стосунках будьте готові до чогось нового. На роботі візьміться за новий проєкт.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Не закопуйте ваш талант в землі. Попрацюйте над стосунках. А у розв’язанні робочих питань ви можете досягнути більшого.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Дев’ятка жезлів"
Не будуйте собі стіни самі. У любові не обмежуйте себе. Щодо роботи, то варто більше на ній зосередитися.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Зірка"
Сяйте. Додайте блиску вашим стосунках та здивуйте своїм новим образом колег на роботі.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "П’ятірка пентаклів"
Попереду поганенький період. Будьте ощадливими у стосунках і на роботі.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "П’ятірка кубків"
Буде сумно. У стосунках помізкуйте над тим, що вас об’єднує, а не роз’єднує. Закрийте своє серце від емоцій на роботі.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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