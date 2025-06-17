У Терезів зараз сприятливий час для переговорів, а на Левів чекають виступи: рунічний гороскоп на 17 червня 2025 року

Руни / © ТСН

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Руни – це стародавні символи Старшого Футарку, які несли магічну силу, використовувались для передбачення, захисту, натхнення. Кожна руна має власний архетип і символічну енергію, яку можна застосувати в реальному житті.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Руна – «Тейваз»

День сприятливий для прийняття відповідальних рішень, відстоювання справедливості.

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Телець (20 квітня – 20 травня)

Руна – «Уруз»

Ідеальний час для активної роботи, зміцнення здоров’я або фізичних тренувань.

Близнята (21 травня – 20 червня)

Руна – «Ансуз»

День для бесід, навчання, обміну ідеями та творчого підходу.

Рак (21 червня – 22 липня)

Руна – «Лагуз»

Корисно прислухатись до серця та зайнятись саморефлексією.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна – «Кеназ»

Чудовий момент для самовираження, творчої роботи, публічних виступів.

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Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна – «Райдо»



День для організації поїздок, систематизації справ і рутин.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна – «Гебо»

Сприятливий час для переговорів, роботи в команді, встановлення зв’язків.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна – «Перто»

День для дослідження внутрішніх процесів, роботи з таємницями.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руни – «Турісаз»

Подолати перешкоди з інтелектом і вогнем творчості.

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Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Руни – «Наутіз»

Час для роботи над дисципліною, подолання внутрішніх обмежень.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна – «Інгуз»



Створіть зерно майбутніх проєктів — сьогодні закладається фундамент.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна – «Ійваз»



Гарний час для медитації, духовних практик, внутрішнього балансу.

17 червня 2025 — день, коли кожен знак може отримати чітке послання через свою руну — від сили й мотивації до нових початків, захисту або натхнення. Використовуйте енергію символів, щоб підсилити свій день: плануйте дії, спілкуйтесь, розвивайтеся чи відчувайте інтуїтивно — залежно від вашого знаку.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.