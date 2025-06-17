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- Астрологія
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У Терезів зараз сприятливий час для переговорів, а на Левів чекають виступи: рунічний гороскоп на 17 червня 2025 року
Рунічний прогноз на 17 червня 2025 року: як давні символи допомагають розпізнати напрям.
Руни – це стародавні символи Старшого Футарку, які несли магічну силу, використовувались для передбачення, захисту, натхнення. Кожна руна має власний архетип і символічну енергію, яку можна застосувати в реальному житті.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен (21 березня – 19 квітня)
Руна – «Тейваз»
День сприятливий для прийняття відповідальних рішень, відстоювання справедливості.
Телець (20 квітня – 20 травня)
Руна – «Уруз»
Ідеальний час для активної роботи, зміцнення здоров’я або фізичних тренувань.
Близнята (21 травня – 20 червня)
Руна – «Ансуз»
День для бесід, навчання, обміну ідеями та творчого підходу.
Рак (21 червня – 22 липня)
Руна – «Лагуз»
Корисно прислухатись до серця та зайнятись саморефлексією.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Руна – «Кеназ»
Чудовий момент для самовираження, творчої роботи, публічних виступів.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Руна – «Райдо»
День для організації поїздок, систематизації справ і рутин.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Руна – «Гебо»
Сприятливий час для переговорів, роботи в команді, встановлення зв’язків.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Руна – «Перто»
День для дослідження внутрішніх процесів, роботи з таємницями.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Руни – «Турісаз»
Подолати перешкоди з інтелектом і вогнем творчості.
Козеріг (22 грудня – 19 січня)
Руни – «Наутіз»
Час для роботи над дисципліною, подолання внутрішніх обмежень.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Руна – «Інгуз»
Створіть зерно майбутніх проєктів — сьогодні закладається фундамент.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Руна – «Ійваз»
Гарний час для медитації, духовних практик, внутрішнього балансу.
17 червня 2025 — день, коли кожен знак може отримати чітке послання через свою руну — від сили й мотивації до нових початків, захисту або натхнення. Використовуйте енергію символів, щоб підсилити свій день: плануйте дії, спілкуйтесь, розвивайтеся чи відчувайте інтуїтивно — залежно від вашого знаку.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.