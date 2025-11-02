У Туапсе після атаки дронів пошкоджено портову інфраструктуру, спалахнула пожежа

Дрон / © ТСН.ua

Вночі проти 2 листопада у російському місті Туапсе (Краснодарський край) пролунали вибухи. Місцева влада повідомляє, що внаслідок атаки безпілотників пошкоджено портову інфраструктуру, після чого виникла пожежа.

«У Туапсе триває відбиття атаки БПЛА. За повідомленням ЄДДС міста, в результаті падіння безпілотників зафіксовано пошкодження портової інфраструктури з подальшим загорянням. Інформації про постраждалих не надходило», — йдеться у повідомленні оперативного штабу регіону.

Місцеві жителі у соцмережах публікують відео вибухів у районі Дагомису (Сочі) та Лазаревського, де в момент атаки було чутно звуки сирен.

Регіональна влада стверджує, що системи протиповітряної оборони відбивали атаку.

Нагадаємо, що у Московській області зникла електрика після атаки "добрих" дронів.