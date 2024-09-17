У вересні Земля отримає новий "місяць", який обертатиметься навколо нашої планети

Малий астероїд під назвою 2024 PT5, діаметром близько 33 футів, вийде на орбіту Землі від 29 вересня і залишатиметься в нашому гравітаційному полі до 25 листопада цього року. Астероїд зробить один оберт навколо Землі, а потім продовжить свою подорож космосом.

Про це пише Daily Mail.

Астероїд 2024 PT5 був помічений 7 серпня за допомогою системи сповіщення про астероїди NASA (ATLAS). Спостереження за його траєкторією показали, що астероїд потрапить під вплив гравітаційного поля Землі, рухаючись по підковоподібній траєкторії, подібно до попередніх навколоземних об’єктів.

Згідно з дослідженнями вчених з Мадридського університету Комплутенсе, астероїд перебуватиме в гравітаційному полі Землі на обмежений час. Астрономи очікують, що він обернеться навколо нашої планети за 53 дні, після чого знову вирушить у глибини Сонячної системи.

Є припущення, що 2024 PT5 походить з поясу астероїдів Арджуни — групи космічних тіл, чиї орбіти навколо Сонця схожі на земні. Проте інші вчені, зокрема Пол Чодас, директор Центру вивчення навколоземних об’єктів NASA, припускають, що цей міні-місяць може бути фрагментом Місяця, викинутим у результаті удару.

Дослідники зазначають, що щоб астероїд вважався повноцінним міні-місяцем, він має зробити хоча б один повний оберт навколо Землі. За словами Ленса Беннера з NASA, 2024 PT5 не відповідає цьому критерію, оскільки не завершить повний цикл у системі Земля-Місяць.

Астероїди, як 2024 PT5, хоча і не становлять безпосередньої загрози для Землі, нагадують нам про безліч космічних об’єктів, що пролітають поблизу нашої планети. Вивчення таких тіл допомагає краще розуміти їхню поведінку і потенційну взаємодію з Землею, що є важливим для забезпечення космічної безпеки.

Нагадаємо, 18 вересня 2024 року на нас чекає Місячне затемнення, яке пов'язане з отриманням результату, завершенням, ухваленням рішень. Підбиваються підсумки попередніх 6 місяців, що дозволить нам перейти в новий простір з новими завданнями та метою.

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