У Водоліїв можливі зміни, а Тельцям не слід поспішати: астрологічний прогноз на рунах на 11 травня 2025 року

Руни / © ТСН

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11 травня 2025 року — день, коли руни говорять не про дію, а про глибинне розуміння. Це період, коли тіні говорять голосніше за світло, а підказки долі ховаються у неочевидному. Руничні символи допоможуть сьогодні не прориватися силою, а знайти точку рівноваги — між бажанням і тишею, між старим і тим, що вже стукає у двері майбутнього.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21.03 – 19.04)

Руна дня: «Наутиз»

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Ви опинились перед стіною. Але ця стіна — не зовнішня, а внутрішня. Вона про ваші страхи, які більше не можна ігнорувати. Не уникайте — переживіть. Саме сьогодні можна зрозуміти, чому ви так довго йшли в обхід, хоча відповідь була перед очима.

Телець (20.04 – 20.05)

Руна дня: «Інгуз»

Ви виношуєте щось нове — ідею, стосунок, рішення. Але народження вимагає тиші, як зерно — темряви. Не поспішайте з діями. Дозвольте собі побути в очікуванні, з довірою до процесу визрівання.

Близнюки (21.05 – 20.06)

Руна дня: «Ансуз»

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Слова сьогодні мають силу — але тільки ті, що сказані не заради ефекту, а з істини. Прислухайтесь до того, що до вас приходить через людей, книги, музику — відповідь вже звучить, вам лише треба навчитись чути її між рядками.

Рак (21.06 – 22.07)

Руна дня: «Пертро»

Таємниці приходять у вашу реальність. Це день інтуїції, сновидінь, шепоту зсередини. Не все зрозуміле, але відчуте — справжнє. Не намагайтесь раціоналізувати — довіртесь символам і знакам, що приходять несподівано.

Лев (23.07 – 22.08)

Руна дня: «Соулу»

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Цей день для вас як спалах: короткий, яскравий і змістовний. Ви маєте силу вести — та тільки якщо ваше «я» не затуляє шлях іншим. Cправжнє лідерство сьогодні — це світити, не засліплюючи.

Діва (23.08 – 22.09)

Руна дня: «Кеназ»

У вас щось прояснюється. Як ніби хтось освітив ліхтарем ваш внутрішній архів — і ви бачите: ось воно, ядро, причина, справжнє бажання. День для глибинного очищення й усвідомлення того, чого більше не потрібно.

Терези (23.09 – 22.10)

Руна дня: «Гебо»

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Ви не самі. Хоч би як сильно ви цього не заперечували. День просить про взаємність, обмін, розмову на рівних. Подарунок сьогодні — це не річ, а взаємодія, яка народжує нове між «я» і «ти».

Скорпіон (23.10 – 21.11)

Руна дня: «Ейваз»

Межі між світами тоншають. Між втратою й надією. Між тінню й ростом. Ви торкаєтесь чогось глибокого і трансформуючого. Сприймайте це не як кінець, а як корінь, з якого проросте нова частина вас.

Стрілець (22.11 – 21.12)

Руна дня: «Райдо»

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Шлях сьогодні не зовнішній — він веде всередину. Це не час для нових поїздок, а для перевірки, чи ваш маршрут справді ваш. Куди ви йдете? І хто визначив напрям? Зупиніться на мить — саме це і буде справжнім рухом.

Козоріг (22.12 – 19.01)

Руна дня: «Іса»

Зупинка — це не провал. Це дар. День просить вас уповільнитись і побути у «замороженому» стані. Не форсуйте. Якщо здається, що все завмерло — це пауза, у якій дозріває рішення. Стійкість — у нерухомості.

Водолій (20.01 – 18.02)

Руна дня: «Еваз»

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Зміни можливі — але не тоді, коли ви намагаєтесь контролювати. Лише коли довіряєтесь ритму. День пропонує: змінити кут зору, змінити обставини або… просто дозволити зміні увійти у вас.

Риби (19.02 – 20.03)

Руна дня: «Лагуз»

Ви сьогодні — як течія. Вас може нести в емоції, у сни, у відчуття. Це час води: нею не можна керувати, але можна плисти разом з нею. Розчиніться в процесі, дозвольте собі не знати відповідей.

Руни не вказують прямо. Вони нашіптують. І сьогодні, 11 травня, вони говорять: не дійте з напруги. Дійте з глибини. Це день внутрішнього курсу, несказаних слів і прийняття невидимих рішень. Тихий, сильний день. День, коли ми стаємо ближче до себе.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.