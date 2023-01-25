У Зеленського буде ще більше визнання: астрологиня склала гороскоп на рік для президента

Українська астрологиня Ірина Бублій склала персональний гороскоп для президента Володимира Зеленського на його "особистий новий рік". Це таке поняття в астрології, і стартує цей рік у кожного в його день народження.

Гороскоп для Зеленського астрологиня склала в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Наш президент – Водолій. Це люди, які рухають суспільні зміни, вони дуже ефективні кризові менеджери. Для Водоліїв швидкий потік подій, інформації – це їхня стихія. Тому якщо потрібно 100 разів на тиждень подзвонити Дуді, Макрону, Ріші Сунаку, ніхто не впорається, а Водолій обов’язково впорається", – розповіла Бублій.

"Якщо розглядати натальну карту Володимира Зеленського, то це – людина-творець та людина-воїн, полководець. Тобто в його житті обов'язково мали б скластися обставини, коли він би міг проявити ці риси", – прогнозує астрологиня.

За її словами, Зеленський визначився, хто він, знайшов себе. Проте у президента все ж є певні суперечності, які зберігатимуться до квітня. А далі буде легше.

"З квітня роль президента України на міжнародній арені тільки зростатиме, що пов'язано з рухом Плутона. (…) Визнання буде іще більше", – попередила Бублій.

За оцінками астроекспертки, Зеленському до осені навряд чи вдасться відпочити. Йому хотітиметься сказати міжнародним партнерам більше, ніж може дозволити собі президент. Але потім ця напруга спаде.

"Особисте життя. Для президента дуже важливий емоційний комфорт вдома. Для нього важливо, щоб дружина поділяла його спосіб життя, і щоб вона неодмінно була леді. Попри зайнятість, любов та партнерські стосунки цього року також будуть важливими. Хороший період для родини Зеленських – це початок року та жовтень. Тобто це ті періоди, коли дім дійсно стає для них місцем сили", – розповіла астрологиня.

Говорячи про здоров'я президента, Бублій порадила йому звернути увагу на загострення та рецидиви хвороб. Лідеру держави варто знаходити час для зарядки, а також проводити час із друзями ­– "там, де говорять не про танки, а планують вікенд в українському Криму після нашої перемоги".

Особистий новий рік: астрологічний прогноз для Володимира Зеленського

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Нагадаємо, Зеленський 25 січня відзначає свій день народження: президенту виповнилося 45 років. Дізнайтеся більше про Зеленського в матеріалі ТСН.ua.

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