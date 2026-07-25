У життя чотирьох знаків китайського зодіаку прийде біла смуга: кому пощастить 25 липня

Китайський гороскоп / © Pexels

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Субота, 25 липня 2026 року, може стати переломним днем для чотирьох знаків китайського зодіаку. За прогнозом астрологів, день Металевого Щура, що припадає на місяць Дерев’яної Вівці та рік Вогняного Коня, сприятиме новим починанням, важливим рішенням і впевненим крокам у майбутнє.

Про це повідомило видання Yourtango.

Дракон

Для Драконів настає сприятливий момент для професійного розвитку. Астрологи вважають, що саме 25 липня багато хто наважиться реалізувати бізнес-ідею, яку давно виношував. Підтримка близьких і друзів допоможе зробити останні приготування до запуску проєкту. Навіть якщо все ще не ідеально, цей день підходить для старту та демонстрації своїх задумів світу.

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Мавпа

Представники цього знака можуть зустріти людину, яка стане цінним партнером для співпраці. Ймовірно, знайомство відбудеться через соціальні мережі. Відверті поради, конструктивний зворотний зв’язок і спільне обговорення ідей допоможуть визначити подальші кроки. До кінця дня Мавпи зрозуміють, наскільки важливо мати поруч однодумців.

Бик

Для Биків субота стане днем поступового, але впевненого руху до фінансової стабільності. Вони не розраховуватимуть на швидкі результати, натомість зосередяться на довгострокових цілях. Перегляд планів, дисципліна та психологічна готовність до викликів допоможуть відчути, що всі зусилля починають приносити бажаний результат.

Щур

Щури можуть відчути бажання активніше долучитися до життя своєї громади. Астрологи прогнозують, що участь у місцевих заходах або нові знайомства відкриють можливості для спілкування з людьми, які поділяють схожі цінності та готові разом працювати над корисними ініціативами. Перші кроки в цьому напрямку можуть покласти початок позитивним змінам.

Нагадаємо, астрологи попереджають, що 25 липня 2026 року — день, коли слід робити лише добрі вчинки, адже будь-яке зло — навіть на рівні намірів — дуже швидко буде покарано.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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