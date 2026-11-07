Удача буде на їхньому боці: чотири знаки китайського зодіаку, яким пощастить 7 листопада

Китайський гороскоп на 7 листопада / © AP

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У суботу, 7 листопада, чотирьом знакам китайського зодіаку астрологи обіцяють приємні події та позитивні зміни. Для когось цей день стане нагодою розв’язати давню проблему, а хтось нарешті отримає довгоочікувану відповідь.

Про це повідомило видання Yourtango.

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За китайським календарем, 7 листопада припадає на День відкриття Дерев’яного Півня в рік Вогняного Коня. В астрології цей період вважають сприятливим для нових починань, важливих рішень і втілення планів.

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Особливо вдалим день може стати для чотирьох знаків китайського зодіаку.

Собака

Представникам цього знака доведеться ухвалити непросте рішення, яке може вплинути на подальші події. Хоча передбачити всі наслідки буде складно, астрологи радять насамперед зважати на власні інтереси.

Рішучість допоможе зрушити справи з місця. Після зробленого вибору ситуація поступово почне налагоджуватися, а проблеми, які раніше здавалися заплутаними, можуть знайти своє розв’язання.

Свиня

Для Свині 7 листопада може стати вдалим днем для довгоочікуваної покупки. Останнім часом представники цього знака намагалися заощаджувати та відмовлялися від зайвих витрат.

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Утім, у суботу може з’явитися можливість придбати бажану річ, не виходячи за межі запланованого бюджету. Попри початкові сумніви, покупка принесе задоволення та зробить повсякденне життя комфортнішим.

Тигр

Тиграм вдасться розв’язати проблему, пов’язану з плануванням часу. Ймовірно, йдеться про зустріч із друзями, яку тривалий час не вдавалося організувати через різні графіки.

Завдяки наполегливості представники цього знака зможуть узгодити плани та знайти зручний для всіх час. Астрологи прогнозують, що зусилля не будуть марними, а день завершиться приємним результатом.

Кінь

На Коней чекає новина, яку вони давно сподівалися почути. Інформація, що надійде 7 листопада, допоможе визначитися з подальшими діями та розпочати реалізацію задуманого.

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Останнім часом представники цього знака могли відчувати невизначеність через очікування чужого рішення. Проте в суботу ситуація має прояснитися. Отримана відповідь дозволить нарешті рухатися вперед і впевненіше планувати решту листопада.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 7 листопада 2026 року — день чистої та тендітної енергії, яку астрологи називають кришталевою — у цей час заборонено будь-яке зло у всіх його виявах.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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