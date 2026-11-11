Удача буде на їхньому боці: три знаки зодіаку, на яких чекають великі зміни 12 листопада

Гороскоп на 12 листопада / © Credits

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У четвер, 12 листопада 2026 року, для трьох знаків зодіаку може розпочатися період позитивних змін. За прогнозом астрологів, ретроградний Сатурн створить сприятливі умови для нових можливостей, несподіваних зустрічей та важливих рішень. Головне — вчасно помітити свій шанс і не боятися ним скористатися.

Про це повідомило видання Your Tango.

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Овен

Для Овнів 12 листопада може стати днем, коли наполегливість нарешті принесе бажані результати. Вплив ретроградного Сатурна нагадає представникам цього знака про важливість самодисципліни та послідовності у своїх діях.

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Навіть невелике натхнення здатне підштовхнути Овнів до рішучих кроків. Однак астрологи радять не покладатися лише на везіння. Щоб скористатися сприятливими обставинами, доведеться докласти зусиль, відмовитися від звичних обмежень і наважитися на зміни.

Близнюки

Близнюкам зірки обіцяють несподівану можливість, яка може суттєво вплинути на їхнє майбутнє. Попри труднощі, з якими представникам цього знака доводилося стикатися раніше, вони знову отримають шанс змінити ситуацію на краще.

Ретроградний Сатурн може нагадати Близнюкам про минулі випробування, але водночас допоможе усвідомити власні сили. Особливо уважними варто бути до нових пропозицій та обставин, які складатимуться протягом дня. За прогнозом, саме 12 листопада перед ними може відкритися рідкісна перспектива, яку важливо не проґавити.

Стрілець

Стрільці можуть навіть не одразу зрозуміти, що доля підготувала для них приємний сюрприз. На перший погляд, події четверга здаватимуться цілком звичайними, проте згодом стане зрозуміло, що за ними приховується значно більше.

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Під впливом ретроградного Сатурна представники цього знака зможуть по-новому оцінити обставини та побачити перспективи, яких раніше не помічали. Астрологи радять не поспішати з висновками й уважніше придивитися до можливостей, що з’являться. Природний оптимізм Стрільців допоможе їм розпізнати шанс на оновлення та скористатися ним.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 12 листопада 2026 року — день, коли кожному з нас доведеться зробити добровільний і усвідомлений вибір між добром і злом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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