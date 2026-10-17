Удача нарешті повернеться: три знаки зодіаку, яким неймовірно пощастить 18 жовтня

Гороскоп на 18 жовтня / © Credits

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18 жовтня може стати особливо вдалим днем для трьох знаків зодіаку. За астрологічним прогнозом, Телець, Лев і Терези зможуть використати досвід минулого, щоб змінити ситуацію на свою користь.

Про це повідомило видання Yourtango.

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Цього дня Місяць у Козерозі утворює квадратуру до Сонця у Терезах. Цей транзит пов’язують із важливими уроками, які довелося засвоїти на власних помилках. Для трьох представників зодіакального кола отриманий досвід може стати поштовхом до позитивних змін.

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Телець

Для Тельців удача 18 жовтня стане не випадковістю, а результатом попередніх зусиль. Представники цього знака вже зробили висновки зі своїх помилок і тепер зможуть побачити наслідки рішень, які допомогли їм змінити життя на краще.

Астрологи радять Тельцям не применшувати власних заслуг. Те, що цього дня може здаватися щасливим збігом обставин, насправді стане результатом їхніх дій та здатності вчитися на досвіді.

Лев

На Левів чекає відчуття, що перешкоди нарешті залишаються позаду. 18 жовтня їхні плани почнуть реалізовуватися, а рух уперед стане значно впевненішим.

Помилки минулого також зіграють свою роль. Леви вже зрозуміли, що раніше пішло не так, і не мають наміру повторювати старі сценарії. Саме це допоможе їм спрямувати сили на кращі можливості та відчути себе сильнішими.

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Терези

Для Терезів період, коли могло здаватися, що удача відвернулася, наближається до завершення. Однак перед рухом уперед їм доведеться ненадовго повернутися думками до невдалого досвіду минулого та зробити остаточні висновки.

Квадратура Місяця в Козерозі до Сонця в Терезах може підштовхнути представників знака до позитивнішого мислення. Засвоєні уроки допоможуть їм змінити ставлення до ситуації та з більшою впевненістю дивитися вперед.

Нагадаємо, астрологи попередили, що ці вихідні, 17 та 18 жовтня, можливо, не найпростіші, але дуже цікаві — вони дадуть змогу відпочити та набратися сил для активної роботи, яка чекає на нас на початку наступного тижня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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