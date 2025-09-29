Китайська астрологія / © comefromchina.com

29 вересня 2025 року в китайській астрології відзначають як День стабільності під впливом Металевого Бика. Цей понеділок принесе шістьом знакам зодіаку поєднання впевненості та нових можливостей.

Про це повідомило видання YourTango.

Сприятлива енергія дня допоможе реалізувати плани, побачити результати тривалих зусиль і отримати підтримку у важливих справах.

Бик цього дня відчує винагороду за свою наполегливість. Старанна робота, яка раніше залишалася непоміченою, може дати відчутний результат: від фінансового підтвердження до позитивних новин у професійній сфері.

Змія отримає шанс переглянути свої уявлення про безпеку й заробіток. У цей день можуть відкритися нові фінансові можливості завдяки підтримці партнерів або людей, які спостерігали за розвитком і готові зробити внесок у подальше зростання.

Півень , знак місяця, зможе скористатися особливим становищем. Вдалим виявиться укладання угоди, нова посада або підтримка у креативних проєктах. Для цього знака саме ретельна підготовка зустріне свій час і принесе результат.

Щур може несподівано отримати прибуток завдяки своїй кмітливості. Успіх цього дня проявиться через швидкі виграші: від фінансових знахідок до нових ідей, що виникнуть у спілкуванні з оточенням.

Свиня отримає користь від допомоги з боку. Це може бути повернення боргу чи підтримка від людини, яка щиро прагне полегшити ваші клопоти. День також сприятливий для перегляду власної цінності та самооцінки.

Кінь, який багато працював протягом року, цього понеділка зможе знайти спокій і відчути результат своїх зусиль. Саме у відпочинку й упорядкуванні справ з’являться нові можливості для стабільності та доходу.

29 вересня стане днем, коли удача проявиться у різних формах — від фінансових знахідок до підтримки оточення. Для обраних знаків це поєднання стабільності та несподіваних приємних результатів.

