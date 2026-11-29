Китайський гороскоп / © pexels.com

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Китайський гороскоп на 29 листопада 2026 року обіцяє чотирьом знакам зодіаку тривалий успіх та удачу. Цієї неділі вони зможуть побачити результати своїх зусиль, наблизитися до здійснення мрій та переконатися у правильності раніше ухвалених рішень.

Про це повідомило видання Your Tango.

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За китайською астрологією, ця неділя мине під знаком Вогняної Кози та вважається Днем успіху. Поєднання енергії Вогню, який символізує мотивацію, та стійкості Кози сприятиме реалізації раніше запланованого. Найбільше пощастить тим, хто вже доклав чимало зусиль для досягнення своїх цілей.

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Кінь

Для народжених у рік Коня неділя стане нагодою подолати труднощі, які раніше заважали рухатися вперед. Представники цього знака відчують упевненість у власних силах і готовність прийняти новий виклик.

Особливу роль відіграватимуть стосунки з оточенням. Щирість, працьовитість і відданість своїй справі допоможуть Коням здобути більше поваги, що стане для них важливим показником успіху.

Коза

Наближення кінця року спонукатиме Кіз серйозніше поставитися до здійснення особистих мрій, про які вони не поспішають розповідати іншим.

Астрологи радять представникам цього знака визначити конкретні терміни реалізації задуманого та обрати для себе винагороду за досягнення мети. Навіть перший крок у цьому напрямку може стати початком великого успіху.

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Свиня

Народжені в рік Свині зможуть переконатися, що одне з їхніх попередніх фінансових рішень було правильним. Йдеться про покупку, яка виправдає витрачені на неї кошти та принесе задоволення.

Успіх цього дня стане результатом не лише нещодавніх дій, а й низки попередніх виважених рішень. Представники знака матимуть привід пишатися власною винахідливістю.

Собака

На Собак 29 листопада може чекати важливе досягнення, пов’язане з їхніми довгостроковими планами. Зокрема, йдеться про прагнення щодо майбутнього місця проживання або роботи.

Зусилля, докладені раніше, допоможуть представникам цього знака відчути, що бажане майбутнє стає дедалі ближчим. Те, що донедавна існувало лише у планах, поступово набуватиме реальних обрисів.

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Нагадаємо, астрологи попередили, що 29 листопада 2026 року — день потужної й водночас світлої енергетики, яка допоможе зрушити з мертвої точки навіть найскладніші та найтрудомісткіші справи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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