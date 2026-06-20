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Удар по Харкову та атака на тимчасово окупований Крим: головні новини ночі 20 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 червня 2026 року:
У Сімферополі пролунали вибухи та стрілянина: Крим масовано атакують дрони Читати далі –>
Російський дрон “Молнія” вдарив по АЗС у Снігурівці: що відомо Читати далі –>
У Криму після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа на Таврійській ТЕС: частина півострова без світла Читати далі –>
Росія вдарила КАБами по Харкову: під завалами приватного будинку опинилася жінка Читати далі –>
У Харкові зростає кількість постраждалих після удару КАБом: серед травмованих — 6-річна дитина Читати далі –>
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