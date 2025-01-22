Укази Трампа та рух сил оборони: головні новини ночі 22 січня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Трамп замислився про санкції проти РФ, якщо Путін ухилятиметься від перемовин Читати далі –>
- Трамп ініціював проєкт для розвитку штучного інтелекту в США Читати далі –>
- Сили оборони відкинули противника біля Шевченко та в Удачному - Deep State Читати далі –>
- У Великій Новосілці назріває біда - військовий оглядач Читати далі –>
- Трамп націлився на розвиток електромобілів, скасувавши указ Байдена Читати далі –>
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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