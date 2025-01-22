Укази Трампа та рух сил оборони: головні новини ночі 22 січня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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