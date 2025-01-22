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Укази Трампа та рух сил оборони: головні новини ночі 22 січня 2025 року

Укази Трампа та рух сил оборони: головні новини ночі 22 січня 2025 року

Українські військові продовжують захищати Батьківшину / Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Трамп замислився про санкції проти РФ, якщо Путін ухилятиметься від перемовин Читати далі –>
  • Трамп ініціював проєкт для розвитку штучного інтелекту в США Читати далі –>
  • Сили оборони відкинули противника біля Шевченко та в Удачному - Deep State Читати далі –>
  • У Великій Новосілці назріває біда - військовий оглядач Читати далі –>
  • Трамп націлився на розвиток електромобілів, скасувавши указ Байдена Читати далі –>

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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