Україна-2030: тарологиня шокувала передбаченням про майбутнє

Тарологиня передбачила майбутнє України / © УНІАН

Реклама

Тарологиня Тетяна Василівна шокувала передбаченням, якою буде Україна 2030 року. Вона вважає, що наша країна буде спокійним куточком світу.

Про це вона сказала в коментарі ютуб-каналу «Мій світ».

Тарологиня зазначила, що до 2030-го в Україні закінчиться війна, водночас у світі буде дуже неспокійно.

Реклама

«Ми дійсно будемо тією країною, яка 2030 року буде найспокійнішим куточком світу. Ви бачите, що зараз відбувається і що починаються війни в усіх куточках світу, а в Україні буде все тихіше, все спокійніше. Але ви ж знаєте, що хочеш миру — готуйся до війни», — сказала Тетяна Василівна.

Вона наголосила, що найголовніше — це вистояти зараз і допомагати Силам оборони.

Раніше Тетяна Василівна розповіла, коли закінчиться війна в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.