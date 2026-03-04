- Дата публікації
Україна-2030: тарологиня шокувала передбаченням про майбутнє
Тарологиня зробила передбачення про те, що чекає на Україну 2030 року.
Тарологиня Тетяна Василівна шокувала передбаченням, якою буде Україна 2030 року. Вона вважає, що наша країна буде спокійним куточком світу.
Про це вона сказала в коментарі ютуб-каналу «Мій світ».
Тарологиня зазначила, що до 2030-го в Україні закінчиться війна, водночас у світі буде дуже неспокійно.
«Ми дійсно будемо тією країною, яка 2030 року буде найспокійнішим куточком світу. Ви бачите, що зараз відбувається і що починаються війни в усіх куточках світу, а в Україні буде все тихіше, все спокійніше. Але ви ж знаєте, що хочеш миру — готуйся до війни», — сказала Тетяна Василівна.
Вона наголосила, що найголовніше — це вистояти зараз і допомагати Силам оборони.
Раніше Тетяна Василівна розповіла, коли закінчиться війна в Україні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.