Україна і Росія будуть домовлятися про мир: астролог назвав час закінчення гарячої фази війни

Роком пізніше буде вирішуватися ситуація з Донбасом і Кримом.

Вже в травні 2024 року в Україні завершиться повномасштабна війна і країна повернеться до мирного життя, тому що гаряча фаза війни закінчиться.

Про це сказав астролог Олексій Кириченко на YouTube-каналі "Астро Світ".

Астролог висловив впевненість, що вже скоро Україна забуде про велику війну. Адже, за його словами, для ЗСУ складеться сприятлива ситуація. Це відбудеться вже цьогоріч - наприкінці зими. Саме тоді українці зрозуміють, що почали перемагати.

Однак на повне припинення бомбардувань України варто чекати не раніше літа. Приблизно в цей період Україна і Росія будуть домовлятися про мир, додав експерт.

За словами астролога, від 2025 по 2026 рр вирішаться питання Донбасу і Криму.

Кириченко впевнений, що всі ці території повернуться під контроль України, але не варто думати, що це буде відразу ж після закінчення бойових дій.

За його словами, очільник Кремля Володимир Путін також перестане тиснути на росіян. Вони самі зможуть приймати деякі рішення.

Тим часом прогнози карпатських мольфарів не погоджуються з таким позитивним прогнозом і кажуть, що українці ще настраждаються. Вони віщують скруту, але зазначають, виграє війну саме чинний президент.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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