Україна отримає винищувачі F-16: астролог назвав терміни

Астроексперт розповів, що всі на Заході розуміють фейковість Росії та її "другої армії світу".

Астролог Влад Росс прогнозує, що Україна отримає винищувачі F-16 за підсумками наступного засідання в Рамштайні в середині лютого.

Про це астролог розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

Коментуючи рішення надати Україні танки Leopard 2 та Abrams, Влад Росс заявив про зникнення для Заходу "червоних ліній" у питанні військової допомоги державі. Більше того, астролог прогнозує, що далі Україна отримає американські винищувачі F-16.

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"Червоних ліній" вже немає. Захід зрозумів однозначно і безповоротно, що все це фейкове. Якийсь там вийшов у них (росіян – ред.) фрегат, в Атлантичному океані лякає, що зараз запустять якусь супер-жахливу зброю ядерну. От, "якщо ви там поставите танки ще й літаки" – а я прогнозую літаки F-16 і ще й, може, F-15 на наступному "Рамштайні" в лютому. Загалом всі розуміють фейковість Російської Федерації, "другої армії світу", – розповів Влад Росс.

Він додав, що президент Росії Володимир Путін звик у житті всіх лякати. І раніше його справді всі боялися, допоки він не напав на Україну.

Нагадаємо, раніше Влад Росс прогнозував, що 2023 рік для України буде роком перемоги. Окрім того, завдяки позитивну впливу планет на гороскоп головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного українські війська навесніпочнуть потужно громити окупантів і повернуть Крим.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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