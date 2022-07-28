Україна поверне Херсон, а Росія благатиме про мир: астролог розповів, доки триватиме війна

Війна в Україні триватиме до кінця 2022 року.

До цього часу Україна поверне Херсон, знищить Кримський міст, а Росія благатиме про мир.

Про це у коментарі "Главреду" сказав відомий астролог Влад Росс.

Влад Росс переконаний, що у серпні ЗСУ звільнять тимчасово окупований Херсон, а тому Росія не проведе там ніякого референдуму про приєднання до свого складу. Астролог переконаний, що у серпні ЗСУ вдарять по Кримському мосту.

"За Херсон буде велика битва. І буде велика перемога України. Битва за Херсон стане свого роду битвою за Сталінград, тобто переломним моментом у війні", – зазначив Влад Росс.

На думку астролога, окупанти боротимуться за Херсон, але потраплять в оточення ЗСУ. Влад Росс зазначає, що також у серпні бойові дії можуть перекинутись на територію Росії - у Бєлгородську та Курську області.

"Тільки після цього росіяни зрозуміють, що війну потрібно закінчувати, і з вересня вони на колінах почнуть просити Україну завершити війну. У Росії в листопаді пропонуватимуть повернутися до кордонів, що були до 24 лютого. От тільки Україна не погодиться на це – вона наполягатиме на звільненні всього півдня і Донбасу", – вважає Влад Росс.

Астролог переконує, що до кінця 2022 року Україна звільнить від окупантів усі свої території.

Нагадаємо, астрологиня Наталія Власенко вважає, що переломний момент у війні Росії проти України станеться вже на початку серпня.

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