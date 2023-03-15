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Україна влаштує розгром Росії: астролог назвав дати контрнаступу

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Україна влаштує розгром Росії: астролог назвав дати контрнаступу

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За оцінками астролога, оптимальний час для гарантованого успішного контрнаступу – друга половина травня.

Контрнаступ України почнеться від кінця весни і є шанси на військовий розгром Росії – прогнозує астролог Дмитро Уранус.

Про це він написав у Мережі.

Водночас Уранус попередив про важку для українських військ середину березня.

"У другій половині травня, у червні та липні є аспекти успішних військових дій, розгрому ворога, звільнення значної частини окупованих територій та великої військової допомоги", – йдеться в повідомленні астролога.

Згідно з його віщуванням, березень – несприятливий для наступів ЗСУ.

"Масштабні операції зараз краще не проводити. У квітні хороших аспектів для успішного наступу теж мало. Потрібно продовжувати накопичувати сили та завдавати болючих дистанційних ударів", – вважає Уранус.

"Оптимальний час для гарантованого успішного наступу – друга половина травня", – наголосив астролог.

Нагадаємо, астролог Влад Росс віщує, що війна в Україні закінчиться для Росії катастрофічною поразкою наприкінці квітня-на початку травня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Перегляди
294
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