"Український Нострадамус" передбачив мирні переговори України та РФ: він ошелешив прогнозом
Екстрасенс передбачив, що мирні переговори відбудуться у січні.
Екстрасенс, якого називають «українським Нострадамусом», Андрій Дуйко вважає, що мирні переговори України та РФ почнуться всередині січня 2026 року.
Про це він сказав на ютую-каналі «Мій світ».
Екстрасенс зазначив, що ці переговори ймовірно стосуватимуться російських вимог.
«Я думаю, що це буде всередині січня. Мабуть, зараз готуються до перемовин. А самі переговори, щоб щось підписувати — будуть всередині січня. Але ті переговори будуть про те, що давати РФ. Це — шантаж РФ. Ми ще бачитимемо смерті у РФ», — сказав «український Нострадамус» Андрій Дуйко.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.