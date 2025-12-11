"Український Нострадамус" передбачив мирні переговори України та РФ: він ошелешив прогнозом

Екстрасенс передбачив мирні переговори / © Фото з відкритих джерел

Екстрасенс, якого називають «українським Нострадамусом», Андрій Дуйко вважає, що мирні переговори України та РФ почнуться всередині січня 2026 року.

Про це він сказав на ютую-каналі «Мій світ».

Екстрасенс зазначив, що ці переговори ймовірно стосуватимуться російських вимог.

«Я думаю, що це буде всередині січня. Мабуть, зараз готуються до перемовин. А самі переговори, щоб щось підписувати — будуть всередині січня. Але ті переговори будуть про те, що давати РФ. Це — шантаж РФ. Ми ще бачитимемо смерті у РФ», — сказав «український Нострадамус» Андрій Дуйко.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.